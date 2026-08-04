「お母さん、ヒグマが私を食べている！お母さん、痛い！」──母親への電話で、1時間にわたって悲痛な叫びを上げ続けながら、ヒグマに喰われた女子大学生のオルガ。彼女の父親であるイゴールもまた、隣でクマに襲われ絶命した。2011年8月に起きた「ペトロパブロフスク熊事件」だ。【写真】170cmの巨大な日本のヒグマを狩ったハンター、「頭をホチキスで…」クマに襲われた痛々しい傷そしてこのカムチャッカ半島では、「ペトロ