川内と八代を結ぶ肥薩おれんじ鉄道は、熊本地震の影響で全線で運転を見合わせていますが、5日の始発から川内と水俣の間で運転を再開すると発表しました。 水俣と八代の間は一部区間で被害が大きく、復旧に時間がかかるとしています。 水俣と八代の間はバスによる代替輸送を計画していて今月10日の開始をめどに調整を進めているということです。 ・ ・ ・