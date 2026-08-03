熊本県宇城市の岩田和也さんは、被災した自宅の前で4日間、車中泊しました。 【写真を見る】「とてもきつかった」86歳母や8歳孫たち家族5人で4日間 “車中泊” クーラー求め選んだ苦渋の選択 岩田和也さん（64）「こんな感じで運転席のシートを全開に倒して寝た。とてもきつかった」 岩田さんは、8歳の孫や86歳の母親を含む5人暮らしで、地震直後、避難所にクーラーがあるかわからなかったため