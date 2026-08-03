本誌が報じてきた広島東洋カープの「ゾンビたばこ問題」。7月30日、同球団の矢野雅哉と前川誠太の自宅が家宅捜索されたことが、球団の発表で明らかになった。「松田元（はじめ）球団オーナーは、『ショックが大きい』『予想しない選手（前川誠太内野手）が出てきたので、非常に驚いている。一生懸命やっている選手も疑われることが気の毒』と話し、涙ぐみながら謝罪しました」（スポーツ紙広島担当記者）松田オーナーの発言は