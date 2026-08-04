山里亮太スポーツ報知

八村塁がNBA移籍後も日本代表復帰を明言、山里亮太がワクワクと期待

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • NBAクリッパーズ所属の八村塁が日本代表への復帰意思を示した
  • 2024年パリ五輪以来の復帰となり、今月のW杯最終予選2試合への合流が予定されているという
  • 「DayDay.」でMCの山里亮太氏は「心強いったらありゃしない」と歓迎した
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