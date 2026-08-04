7月28日、最大震度7の地震が発生した熊本県。イオンモール熊本では地震後に爆発事故が起き、7人が犠牲になった。そのうち従業員2人が亡くなった雑貨店の運営会社『ハビタ』では、避難後に上司の指示により再度店内に戻っていたことが判明し、批判の声が寄せられている。【写真】「子どもの泣き声や悲鳴」拡散された地震発生当時のコストコの様子「完全に人災」対応に批判が殺到8月2日に熊本市内の斎場にて、亡くなったハビタ従