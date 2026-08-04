声優の土師亜文（はし・あふみ）が4日、自身のSNSを更新し、結婚を発表した。【写真】鮮やかなドレス姿で笑顔をみせる土師亜文直筆の書面で「いつも見守って下さる大切な皆様へ」と題し、「私事ではございますが、 この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「お相手は、一般の方です。これまで、皆様のおかげで、とっても幸せな声優人生を歩んでくることができました」と伝え、「これからも、変わ