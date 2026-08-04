ヨーロッパを襲った熱波の影響で干ばつが続くルーマニアではドナウ川の水位低下により原発の冷却水が不足していて、海軍は3日、水の流れを改善するため川の岩盤を爆破しました。勢いよく吹き上がる巨大な水柱。ルーマニア海軍は3日、国内を流れるドナウ川の岩盤を爆破しました。ルーマニアでは連日の猛暑と雨不足でドナウ川の水位が大幅に低下し、この水をくみ上げて使用しているチェルナボーダ原発の冷却水が不足していて、原子炉