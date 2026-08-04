地震で倒壊した建物から回収した遺体を運ぶ人＝7月30日、ベネズエラ・ラグアイラ（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】6月に南米ベネズエラで発生したマグニチュード（M）7超の連続大地震で、ロドリゲス国会議長は3日、死者が6125人になったと公表した。6462人が救助され、病院で治療を受けたのは6万992人に上ったとしている。ロドリゲス氏によると、除去されたがれきは約34万トン。全体の16.5％に当たり、復旧作業は道半ばだ。地