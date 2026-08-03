「お菓子の太子堂」を運営する株式会社太子堂が、7月31日に東京地裁へ破産を申請し、同日に破産開始決定を受けた。約6億8000万円の負債があるが、一部店舗の運営権などは米菓メーカーの美濃屋あられ製造本舗が引き継ぎ、店舗の運営は続ける方針だ。 1954年に誕生した東京都世田谷区の駄菓子店「太子堂菓子店」をルーツに持つ太子堂は、主に東京都と神奈川県のターミナル駅周辺で店舗を展開。一般的に