ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が３日、自身のインスタグラムのストーリーズに、熊本地震の被災者に寄り添う言葉を投稿した。２８日に最大震度７を観測した熊本地震が発生して１週間。３日午後時点で死者が３８人を記録、８０００人以上が避難生活を強いられている。この日は熊本市で最高気温４０・３度の酷暑日となり、厳しい状況が続いている。そんな被災者に対して目黒は「地震から数日経ちましたが、まだ自宅に帰られない方、