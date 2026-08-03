ロシアの首都モスクワのレストランで1日夜に発生した爆発の死者が5人になりました。現地メディアは爆発について、ロシア軍高官が標的だった可能性があると報じていて、当局はテロ事件として捜査しています。複数のロシア独立系メディアは2日、モスクワ中心部のレストランで1日夜に発生した爆発により、死者が5人に増えたと報じました。この爆発をめぐっては、女がレストランに持ちこもうとした手製の爆弾が爆発し、女と警備員、来