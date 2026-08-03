お笑いタレント有吉弘行（52）が、2日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。ティモンディの高岸宏行（33）の離婚について語った。有吉は高岸の離婚について「なんか、何て言うかな。良い人キャラの人の離婚ってビビるよね」と話し、アシスタントのアルコ＆ピース酒井健太も「ちょっと…そうですね」と共感した。有吉は「ポジティブしか言ってなかったからね。ちょっと様子がおかしいぐらいポジテ