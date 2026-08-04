オーケストラが参加したワケ７月、『DOMOTO』（旧『KinKi Kids』）のドームツアー『DOMOTO Concert 2026 〜Stay with me〜』が東京と大阪で開催された。公演では東京フィルハーモニー交響楽団とのコラボレーションが実現。壮大なオーケストラの演奏と堂本光一（47）、堂本剛（47）の歌声が観客を魅了したという。しかし、同楽団が参加した背景には複雑な事情があったようだ――。DOMOTOはKinKi Kidsとして1997年にCDデビュー。昨年