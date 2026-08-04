◇ナ・リーグドジャース−カブス（2026年8月3日シカゴ）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（26）が3日（日本時間4日）、敵地でのカブス戦に先発。3回まで3イニング連続で本塁打を浴びる苦しい投球が続いた。立ち上がり、先頭・クローアームストロングに右前打を許すと、次打者・鈴木誠也に高め直球を左翼席まで運ばれ2ランを被弾。3−2の2回は2死二塁から9番・アルカンタラにも逆転2ランを浴びた。これだけに