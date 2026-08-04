米歌手アリアナ・グランデさんが一時的に公の場から身を引くことがわかった/Getty Images（CNN）米歌手アリアナ・グランデさんが一時的に公の場から身を引くことがわかった。代理人が芸能誌「ピープル」に明かした。グランデさんをめぐっては、最新アルバム「ペタル」のリリース後に健康状態をめぐる臆測が過熱していた。現在行われている「エターナル・サンシャイン・ツアー」が終演する来月から身を引くという。声明によると、グ