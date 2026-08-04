◆米大リーグアストロズ―ブルージェイズ（３日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズ・今井達也投手（２８）が本拠のブルージェイズ戦で、渡米後初のリリーフ登板した。１―３の７回マウンドに上がると３者連続外野フライに抑えた。８回も続投し、１死からゲレロ、岡本をともにキレのあるスライダーで２者連続空振り三振に料理。完璧な投球を披露した。今井は先週末のレンジャーズ戦の前に先発からリリ