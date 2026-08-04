King Gnuの新曲「GO GHOST」の宣伝動画が、ネット上で炎上しています。◆「やる気がない」「不真面目すぎる」相次ぐ批判動画では、「Spotifyをお聴きのみなさま、こんにちは、King Gnuです」「現在、新曲『GO GHOST』が好評配信中です。『GO GHOST』はテレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のオープニングテーマとなっております。どんな曲ですか」といったカンペを、早口で棒読みしたり、「ヤバい」を繰り返した