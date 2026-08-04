集英社の月刊漫画誌「ジャンプSQ.」編集部は3日、公式Xを更新。10月号の特別付録について、当初予定していたランダム封入を取りやめ、4号連続で各1種類ずつ封入する形式に変更すると発表した。編集部によると、8月4日発売の「ジャンプSQ.」9月号990ページに掲載した10月号予告では、特別付録として『新テニスの王子様』の「デュアルカードコレクション」（全4種類、ランダムで1冊につき1枚封入）を告知していた。しかし、「9