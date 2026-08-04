【藤江直人のフットボール縦横無尽】【藤江氏コラム】解説者として大人気 本田圭佑「ライセンス必須の制度が正しいのか」の波紋と今後あらためて振り返れば、突っ込みどころが満載の日本代表監督人事だった。ノックアウトステージ初戦でブラジル代表に逆転負けを喫し、目標に掲げていた優勝に遠く及ばないベスト32で敗退した北中米W杯から帰国した7月2日。森保一監督とともに都内で帰国報告会見に臨んだ日本サッカー協会（JF