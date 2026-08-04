2026年8月3日現在、業務スーパーは8月の「月間特売」のチラシを公開しています。南関東（東京・神奈川・千葉・埼玉）エリアで爆弾価格となっている食料品を紹介します。大容量の冷凍食品もお買い得 まずは特にチェックしたい"爆弾価格"の商品を紹介します。夏にうれしい炭酸飲料やアイスが対象になっています。●コカ・コーラ／コカ・コーラゼロ（各1500ml）...各159円●ペヤング超大盛りやきそば（237g）...159円●ガリガリ君ソー