上越新幹線は群馬県と新潟県、すなわち上越国境を長いトンネルで抜けて、首都圏と越後を結んでいる。【現地の画像】「じつは駅名で大モメ」“ナゾの途中駅”JR燕三条駅には何がある？高速ICは本当に「三条燕」だった新潟県内に入ってもしばらくは山の中。スキーや温泉で有名な越後湯沢や、コシヒカリの魚沼盆地を通って長岡までやってくると、あとはトンネルなしで一直線に新潟駅へと駆けてゆく。どこまでも田んぼが広がる日本