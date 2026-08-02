1日夜、埼玉県飯能市の山の中で、91歳の女性の遺体が見つかりました。別の事件で逮捕されたベトナム国籍の男が女性の殺害や遺体を遺棄したとほのめかしているということで、警察は詳しい事情を聴いています。警察によりますと先月31日、埼玉県入間市内に住む丸山絹子さん（91）の長男から「母親の所在がわからなくなった」と通報がありました。警察官が丸山さんの自宅に駆けつけると、長男名義の軽自動車がなくなっていたというこ