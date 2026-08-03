「立川さぎ志」ことユーチューバー・ヒカル（35）が3日に自身のX（旧ツイッター）を更新。明治座（東京都中央区）での落語初挑戦が無事に終了したと報告した。ヒカルは7月3日、明治座で落語家としての初公演を行うと発表。約1300席のチケットが約3時間で完売するという、その人気ぶりを見せつけていた。そして今月3日には「いま明治座で人生初の落語を終えました。来てくれた皆さん本当にありがとうございました。会場に足を