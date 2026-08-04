¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â..."À¸Ì¿ÂÎ"¤Ê¤Î¤Ç¤Ï......¡©¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û117.7ËüÉ½¼¨¡¢3.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¡ÖÊÑ¤Ê¥Ê¥¹¡×»×¤ï¤ºÆ°¤­½Ð¤¹¤Î¤òÂÔ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌîºÚ¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬»öÌ³Ä¹¤¬ºî¤Ã¤¿²Ø»Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×2026Ç¯7·î31Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½©ÅÄ¸¤ÊÝÂ¸²ñ¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¢¤­¤Û¡÷½©ÅÄ¸¤²ñ´Û¡×¡Ê¡÷akitainuho¡Ë¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï......¤¨¡¢¥Ê¥¹¡©¤³¤ì¤¬¡ª¡©¤¹¤´¤¯ºÙÄ¹¤¤¡£ÀèÃ¼¤Î¥Ø¥¿¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¤¬¥¿¥Ä¥Î¥ª