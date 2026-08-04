大分県内に住む10代の女性に、7月、性的暴行を加えた疑いで、大分市の無職の少年（16）が逮捕されました。 不同意性交の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む16歳の無職の少年です。 少年は、7月13日の午前8時頃から9時20分頃にかけて、県内に住む10代の女性の自宅で女性に暴力を振るい、性的暴行を加えた疑いが持たれています。 この日の夕方に女性から警察に被害の申告があり、事件が発覚しました。 調べに対し、少年は容疑を