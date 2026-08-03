阪神の大山悠輔内野手（31）が3日、自身のSNSで離婚したことを明かした。大山はインスタグラムを更新。「私事ではございますが、このたび、離婚いたしましたことをご報告いたします。互いに話し合いを重ねた結果、それぞれの道を歩んでいくことを決断いたしました。これまでともに歩み、支えてくれたことに心から感謝しています。今後も野球に真摯に向き合い、一日一日を大切に歩んでまいりますので、温かく見守っていただくと