7月31日、スターダストプロモーション所属の三村航輝が、新8人組アイドルグループ「iiONDO（イイオンド）」のメンバーとしてデビューすることをInstagramで報告した。5人組アイドルグループ・M!LKの後輩グループとして新たな一歩を踏み出すことになる。三村は2025年6月までSTARTO ENTERTAINMENTに所属し、「Go!Go!kids」のメンバーとして活動していた元ジュニアだ。約6年間の経験を積み退所したが、わずか約1年で新グループの