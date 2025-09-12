西武・滝澤夏央インタビュー（後編）前編：身長164センチの滝澤夏央はいかにしてレギュラーの座をつかんだのか＞＞球界で最も低い身長164センチながら、卓越した守備力とスピードで今季台頭しているのが西武・滝澤夏央だ。「小学生の頃からスピードと守備は、負けていない自信がありました。まさか自分がプロ野球選手になるとは思っていなかったですけど（笑）」NPBには身長190センチを超える選手も少なくないなか、圧倒的に小