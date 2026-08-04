三山への不信感を口にし俳優・三山凌輝（27）と元宝塚女優の花乃まりあ（33）の不倫疑惑報道が尾を引いている。三山と花乃はミュージカル『愛の不時着』の共演を機に、都内シティホテルや三山の住む都内マンションのシアタールームで逢瀬を重ねていた。報道後、ともに声明を発表し〈二人で時間を過ごしたことは事実です〉と認めたものの、あくまで役作りのためと主張。不倫関係を否定しているが、理解を得られたとは言いがたい。７