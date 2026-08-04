【ワシントン共同】米CNNテレビは3日、対イラン作戦を主導する米中央軍が最近、軍事分析官らに対し、攻撃方法などのアイデアを電子メールで募集していたと報じた。メールには「イランに圧力をかけ、罰するための創造的で型破りな方法を探している」と記載。CNNは、トランプ政権の手詰まり感を示すものだと指摘している。CNNによると、メールは中央軍の情報部門の幹部が7月29日に送信。米軍当局者は、メールで幅広く案を募るの