一見さんお断り、現在はソープ街に――。全国各地に存在する遊郭だが、沖縄の「辻遊郭」は他地域とは異なる独特の成り立ちを持っていた。かつて「美妓三千人」とうたわれ、政財界の要人から庶民までが集った社交場の実態とはどのようなものだったのか？沖縄生まれ、沖縄育ちの作家・神里純平氏の新刊『あなたの知らない 怖い沖縄』（彩図社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真