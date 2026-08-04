近年、日本各地で季節を問わず熊が出没するようになり、全国的にその脅威にさらされている。なぜ熊はかくも頻繁に人を襲うようになったのか？熊の被害の実態はどのようなものなのか？【写真】170cmの巨大な日本のヒグマを狩ったハンター、「頭をホチキスで…」クマに襲われた痛々しい傷北海道と同じく数多くのヒグマが生息している隣国・ロシアでは、「少女が母親に電話しながらヒグマに喰われる」という衝撃的な事件が発生