8月2日、女優・川口春奈が自身のInstagramを更新。サッカーW杯で日本代表主将を務めた板倉滉との結婚と、第1子妊娠を発表した。だが、はやくも2人の結婚生活には “暗雲” が垂れ込めているようだ。7月には、すでに交際1年であることや、結婚へ向けて日程調整中と報じられていた2人。川口は、第1子を授かったことを伝え、《無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々穏やかに過ごしていけたらと思います》と報告している