イオンモール熊本の爆発事故で、従業員2人が亡くなったコスメ店の運営会社が3日午後、ホームページにコメントを出した。会社側は、地震発生後に屋外に避難していた2人の従業員に対して、「売上金を金庫に戻してくれないか」と指示したことを認めていて、指示に従った2人は店内で爆発に巻き込まれた。声明では「お亡くなりになられた2名のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪