かつてCMを通じて清楚な雰囲気で人気を博し、“初代ゼクシィガール”として一躍ブレークした女優。そんな彼女がTikTokで見せた現在の姿が、ネット上で大きな話題となっている。これまで広瀬すず（28）や新木優子（32）ら、錚々たる顔ぶれへと受け継がれてきた「ゼクシィ」のCMガール。その初代を務めたのが、2001年にショートヘアにティアラ、ウエディングドレス姿で鮮烈な印象を残した加賀美セイラ（39）だ。そんな加賀美に再び注