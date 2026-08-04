きのう（3日）夜、東京・小金井市のマンションで火事があり、1歳の女の子を含む男女12人が軽いけがをしました。大きな音を立てて吹き上がる炎と煙。きのう午後11時前、小金井市本町にある13階建てのマンションから「火が出ている」と119番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、ポンプ車など58台が出動し、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、マンションの1階部分など160平方メートルが焼けました。この火