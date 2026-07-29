28日午後4時27分ごろ、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生した。災害時に役立つ情報を発信している、自衛隊東京地方協力本部の公式インスタグラム（@tokyo_pco）の過去の投稿から、給水所などで役立つ「大量のペットボトルを1度に運ぶ方法」を紹介する。【動画】自衛隊が伝授する！「大量のペットボトル」を1度に持ち運ぶ方法投稿では「災害時、給水所等に水を取りに行ったけど…」と切り出し、「大量のペットボトルを楽に