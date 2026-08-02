2026年8月1日午後8時45分ごろ、北海道・小樽市に住む50代女性が、小樽警察署に砲弾のようなもの3点を段ボールに入れて持ち込みました。女性は「午後2時ごろに自宅で亡くなった夫の荷物を片付けていたら、砲弾のようなものが出てきた」と話していたということです。持ち込まれた砲弾のようなものは、大きいものから①長さ28センチ、直径最大7センチ ②長さ9センチ、直径最大3.5センチ ③長さ7センチ、直径最大