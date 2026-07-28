《みいちゃんと山田さんのアニメ化は大反対。というか絶句。》7月26日、累計発行部数280万部を突破した話題のコミック『みいちゃんと山田さん』が、2027年にアニメ化されることが発表された。そのことについてSNSに批判の声が殺到し、大紛糾する事態となっている。『みいちゃん〜』は、漫画アプリ「マガジンポケット」で2024年9月から連載されている、亜月ねね氏によるコミック。2012年の歌舞伎町を舞台に、現役女子大生・山田