原宿系動画クリエイターのしなこ（30）が“激変”ショットを公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】しなこ、80kg→57kgのビフォーアフター&激変姿これまでもSNSで体重が80kgあった2019年と、57kgになった2026年に撮影した動画を公開していたしなこ。「すごすぎます！」「まじで努力伝わってくる」など激変した姿が話題になっていた。黒髪×ゴシック風メイクを施すしなこ2026年8月2日に更新したInstagramでは、黒髪