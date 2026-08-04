台湾南部の高雄市から提供された支援物資の荷降ろし作業＝3日、熊本県八代市熊本地震で被災した熊本県八代市の特別養護老人ホーム「みやび園」に4日までに、台湾南部の高雄市から提供された支援物資が到着した。施設関係者は「衛生用品や食料が不足しており、ありがたい」と顔をほころばせた。八代市側の要望を聞き取って送られた物資で、市内にある複数の高齢者施設へ配られる。みやび園の田方みどり施設長は、市内で断水が続