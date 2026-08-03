8月3日、宮内庁は三笠宮家の瑶子さまが、予定していたアメリカへの私的ご旅行を取りやめられたことを発表した。皇室担当記者によれば、「瑶子さまは3日から18日まで米国を訪問され、カリフォルニア州内で開かれる日本の芸術文化を紹介するイベントなどに出席する予定でした。現地では、世界最高峰のクラシックカーの祭典『モントレー・カー・ウィーク』の代表的なイベント、『ペブルビーチ・ゴルフリンクス・デレガンス』などの視