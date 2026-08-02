長年連れ添った夫婦でも、定年退職を境に関係が変わることがあります。現役時代は仕事や家事に追われ、表面化しなかった不満が、夫婦で過ごす時間が増えたことで噴き出すためです。特に、一方が長く専業主婦だった場合、離婚後の住まいや収入をすぐに確保できず、老後の生活設計そのものが崩れることもあります。「これからは二人でゆっくり」そう思った3日後の宣告「35年間、お疲れさまでした」夫の修一さん（仮名・65歳）が花束