動きの激しい撮影では別の女性が……〈この度、私たち板倉滉川口春奈結婚しましたことを報告させていただきます〉８月２日、俳優の川口春奈（31）が自身のSNSを更新し、サッカー日本代表DFでオランダの「AFCアヤックス」に所属する板倉滉（29）との結婚を連名で発表。さらに、〈また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます。無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思います〉と、川口が妊娠して