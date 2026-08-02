2021年3月場所で現役を引退し、2年後の12月に東京都墨田区内に音羽山部屋を創設した71代横綱・鶴竜こと音羽山親方。先場所で大関に復帰した弟子の霧島は今場所の優勝決定巴戦で敗れ、「綱取り」は来場所以降の挑戦となった。昨年春場所から勝負審判を務め、土俵下から日々、厳しい目で勝負を見つめている音羽山親方に、熱戦が続いた名古屋場所の土俵をあらためて振り返ってもらった。＊＊＊【写真】「心と技」をどれだけ磨ける