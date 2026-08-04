会社を辞める決意をしたとき、会社の独自ルールが障害になることがある。それでも、自分の意思を貫いて転職を果たす人はいる。投稿を寄せた群馬県の40代男性（エンジニア／年収900万円）は、技術派遣の会社で働いていた当時、「退職する場合は3ヶ月前に申し出なければ認めない」という理不尽なルールに苦しめられたエピソードを明かした。当時、社内ではスピード出世をし、周囲からも評価されていたという男性。しかし結婚を機に将