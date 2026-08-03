歌舞伎俳優の中村鶴松が１０月の「平成中村座十月大歌舞伎」で復帰することが３日、発表された。鶴松は第１部の「仮名手本忠臣蔵」（かなでほんちゅうしんぐら）で小浪を、第２部の「助六曲輪初花桜」（すけろくくるわのはつざくら）で傾城胡蝶を演じる。鶴松は今年１月、酒に酔った状態で飲食店のドアを蹴り壊し、警視庁に建造物損壊容疑で現行犯逮捕（後に不起訴）され、謹慎処分となっていた。逮捕前は初代中村舞鶴（ま