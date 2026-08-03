2026年5月、Xに突如流された、とある衝撃映像。六本木のカラオケバーで、全裸の女性で組んだ“女体ピラミッド”の頂上からシャンパンを浴びせ、「これが資本主義だ！」と叫ぶ男性の姿は瞬く間に拡散され、波紋を呼んだ。その後、男性はヤラセであると釈明したが、不明な点も多く、背後関係に関してさまざまな憶測が流れた。◆「今の六本木は歌舞伎町より安全なんです」これをきっかけに「六本木はやはり得体の知れない怖い場