8月2日、女優・川口春奈が自身のInstagramを更新。サッカーW杯で日本代表主将を務めた板倉滉との結婚を発表した。現在、第1子を妊娠中だという。7月には、熱愛や結婚調整中であることが報じられていたが、ついに正式発表となった。川口は、《お腹には私たちの赤ちゃんもいます》《無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々穏やかに過ごしていけたらと思います》と報告している。「板倉選手は、現在オランダのサッカーク